Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом. Такую оценку дал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Эха Москвы». По его словам, спиртные напитки вредят клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть внутрь.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

Нарколог Минздрава: алкоголь повышает вероятность заболеть COVID-19

Телеканал 360°05:45

В Минздраве оценили влияние алкоголя на возможность заразиться COVID-19

РБК07:03

Брюн предупредил о повышении вероятности заболеть COVID-19 из-за алкоголя

Известия06:34

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Lenta.ru05:50

Употребление алкоголя и курение увеличивают риск заражения коронавирусом

Эхо Москвы09:19

Минздрав РФ предупредил о повышенных шансах заразиться коронавирусом при употреблении алкоголя

Фонтанка.Ру05:33

В Минздраве оценили влияние алкоголя на вероятность заражения COVID-19

РИА Новости05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Motor вчера в 09:30
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Экономика

В Миассе обманутые дольщики получат компенсации вместо квартир

Дольщики миасского застройщика «Жилищная инвестиционная компания», которые почти пять лет ждут квартиры, получат денежные компенсации.
Коммерсантъ Челябинск 08:37
Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Политика

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
ТАСС 09:03
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в частной клинике с высокими тарифами

Источники "Комсомольской правды" утверждают, что Бабкина находится в частной клинике, перепрофилированной для работы с носителями коронавируса и больных пневмонией.
Суть событий 09:16
Происшествия

«Дело реставраторов» дошло до суда

Интерфакс 09:10
Общество

На Кубани определят организации для возобновления работы

В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Деловая газета. Юг 07:15
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Интерфакс 06:22
Гаджеты

Huawei P40 начал продаваться в России

Китайская компания Huawei объявила о старте продаж новой флагманской линейки смартфонов P40.
Live24 07:36
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Игры

Dead Island 2 выйдет на консолях текущего и следующего поколений

Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
CyberSport.ru 01:54
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Минводы самолёт подал сигнал тревоги

Вылетевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский самолёт Boeing 737 подал сигнал тревоги.
ИА Московский регион 08:02
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Политика

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Происшествия

Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале

Московский Комсомолец 07:36
Футбол

Малком с помощью дрона получил приз лучшему игроку месяца «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Малком был признан лучшим игроком команды в марте.
Sports.ru 06:20
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное