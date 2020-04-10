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Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.

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Общество На Кубани определят организации для возобновления работы В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.

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Общество Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».

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Общество Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.

Экономика Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.