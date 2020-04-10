Коронавирус
Lenta.ruВ Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом. Такую оценку дал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Эха Москвы». По его словам, спиртные напитки вредят клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть внутрь.
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Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Экономика
В Миассе обманутые дольщики получат компенсации вместо квартир
Дольщики миасского застройщика «Жилищная инвестиционная компания», которые почти пять лет ждут квартиры, получат денежные компенсации.
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Политика
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в частной клинике с высокими тарифами
Источники "Комсомольской правды" утверждают, что Бабкина находится в частной клинике, перепрофилированной для работы с носителями коронавируса и больных пневмонией.
Происшествия
«Дело реставраторов» дошло до суда
Общество
На Кубани определят организации для возобновления работы
В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Общество
Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства.
Гаджеты
Huawei P40 начал продаваться в России
Китайская компания Huawei объявила о старте продаж новой флагманской линейки смартфонов P40.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Игры
Dead Island 2 выйдет на консолях текущего и следующего поколений
Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Минводы самолёт подал сигнал тревоги
Вылетевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский самолёт Boeing 737 подал сигнал тревоги.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Общество
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале
Футбол
Малком с помощью дрона получил приз лучшему игроку месяца «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Малком был признан лучшим игроком команды в марте.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.