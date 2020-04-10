Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом. Такую оценку дал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Эха Москвы». По его словам, спиртные напитки вредят клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть внутрь.

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Политика Зеленский поручил «немедленно разобраться» с областью без коронавируса Киев, 10 апреля 2020, 14:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Политика Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.

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