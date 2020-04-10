Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом. Такую оценку дал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Эха Москвы». По его словам, спиртные напитки вредят клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть внутрь.
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Минздрав РФ предупредил о повышенных шансах заразиться коронавирусом при употреблении алкоголя

Фонтанка.Ру05:33

В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Lenta.ru05:50

Нарколог Минздрава: алкоголь повышает вероятность заболеть COVID-19

Телеканал 360°05:45

Минздрав: алкоголь прокладывает коронавирусу путь в организм человека

News.ru05:36

Нарколог сообщил, почему употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом

Комсомольская правда05:50

Россиянам рассказали о влиянии алкоголя на способность заразиться COVID-19

Московский Комсомолец05:27

В Минздраве оценили влияние алкоголя на вероятность заражения COVID-19

РИА Новости05:14
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Футбол

Президент «Малаги» потребовал провести международное расследование матча ЛЧ спустя 7 лет

Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани потребовал провести международное расследование матча четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоялся 9 апреля 2013 года.
Чемпионат 03:53
Футбол

Андрей Аршавин стал доставщиком продуктов для пенсионеров Петербурга

Получить продуктовые наборы могут две категории фанатов. Это лица старше 65 лет и маломобильные группы населения.
Петербургский дневник 05:09
Происшествия

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
REGNUM 06:10
Политика

Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию

Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.
Российская газета 05:30
Общество

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Lenta.ru 06:04
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС вчера в 09:16
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Происшествия

Умер известный путешественник из Петербурга

РИА Новости 05:36
Политика

Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Сыктывкар, 10 апреля 2020, 13:03 — REGNUM Освободившуюся вчера должность министра здравоохранения Коми заняла Виктория Филин.
REGNUM 06:03
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество

Президент Казахстана продлил режим ЧП в стране до конца апреля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.
Известия 05:44
Общество

Девятиклассникам отменили сдачу предметов по выбору на ОГЭ-2020

В 2020 году девятиклассникам не придется сдавать предметы по выбору.
Pro Город Киров вчера в 10:25
Кино

Звезда «Лиги справедливости» убеждает, что в версию Снайдера не верят лишь интернет-тролли

Фанаты до сих пор верят, что подлинная «Лига справедливости» все-таки существует.
Popcornnews.ru 07 апреля в 08:00
Здоровье

В Коми официально подтверждены еще 11 случаев заражения коронавирусом

Актуальную статистику опубликовал Роспотребнадзор.
ТК Юрган 07 апреля в 10:54
Культура

Видео: Альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстители: Финал»

В сети появилась альтернативная сцена из блокбастера «Мстители: Финал», в которой Черная Вдова жертвует собой ради Камня души на планете Вормир.
КиноПоиск 04:10
Общество

Нью-Йорк будет хоронить жертв к-вируса на острове мёртвых

До вспышки COVID-19 умерших нью-йоркцев, тела которых никто не забрал из морга, хоронили на так называемом острове мёртвых в Бронксе — Харт Айленде.
Rusvesna.su 05:15
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
REGNUM 00:12
Общество

Из-за коронавируса 80 % россиян стали реже выходить на улицу

Из-за распространения коронавирусной инфекции, 80 процентов россиян стали реже выходить из дома. Это стало известно после опроса ВЦИОМ.
Новый вариант 02:56
Здоровье

Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
REGNUM 02:34
Музыка

Cream Soda и группа «Хлеб» выпустили клип на песню «Плачу на техно»

Собака.ru 05:12
Общество

В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
REGNUM 03:37
Экономика

В Иркутской области режим полной самоизоляции продлили до 19 апреля

Власти Иркутской области, где зарегистрировано 22 случая заражения новым коронавирусом, продлили режим полной самоизоляции в регионе до 19 апреля.
ТАСС 04:10
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Общество

Кладбища Москвы закрыли из-за коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:03
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Происшествия

На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина

Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости 03:00
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Lenta.ru 06:18
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
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