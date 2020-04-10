Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом. Такую оценку дал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Эха Москвы». По его словам, спиртные напитки вредят клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть внутрь.

Происшествия В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.

Политика Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.

Экономика ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.

Общество Нью-Йорк будет хоронить жертв к-вируса на острове мёртвых До вспышки COVID-19 умерших нью-йоркцев, тела которых никто не забрал из морга, хоронили на так называемом острове мёртвых в Бронксе — Харт Айленде.

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Здоровье Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.

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Происшествия На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

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