Коронавирус
Lenta.ruВ Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом. Такую оценку дал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Эха Москвы». По его словам, спиртные напитки вредят клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть внутрь.
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Нарколог сообщил, почему употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом
Комсомольская правда05:50
Россиянам рассказали о влиянии алкоголя на способность заразиться COVID-19
Московский Комсомолец05:27
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