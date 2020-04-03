Коронавирус
ГТРК Марий ЭлВ Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию. Также он добавил, что введение ограничительных мер, таких как режим самоизоляции, снизил количество поступаемых в больницы пациентов.
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.РИА Новости07:47
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