Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

с чего всё началось

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию. Также он добавил, что введение ограничительных мер, таких как режим самоизоляции, снизил количество поступаемых в больницы пациентов.

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

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