Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Эпидемиолог: спад числа заражений COVID-19 в Москве ожидается в июне
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