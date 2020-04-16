В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

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