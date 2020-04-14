Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Эпидемиолог: спад числа заражений COVID-19 в Москве ожидается в июне

Московский Комсомолец18:15

Минздрав ожидает снижения числа заразившихся коронавирусом в Москве в июне—июле

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Эпидемиолог рассказал, когда в Москве возможно снижение числа зараженных COVID-19

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Эпидемиолог дал прогноз по завершению эпидемии COVID-19 в Москве

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Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

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Коронавирус у погибшего от воспаления легких сахалинца не подтвердился

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В бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США

Строительство газопровода "Северный поток - 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
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Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин.
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США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года

Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
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Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»

«Планетарный компьютер» представляет собой платформу с искусственным интеллектом на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа данных из различных источников.
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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