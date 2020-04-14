Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Политика
Трамп: США миновали пик заражения коронавирусом
Соединенные Штаты прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 19:06
Общество
Германия частично снимает коронавирусные ограничения
Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
Открытый Нижний 11:04
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Футбол
«Агент получил от „Зенита“ 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов
Деннис Лахтер воспользовался желанием «Зенита» отомстить «Динамо» за присуждение поражения после взрыва петарды (пострадал вратарь Антон Шунин), получил огромные комиссионные и был таков.
Спорт-Экспресс 10:00
Происшествия
Экс-начальник тыла камчатской полиции пойдёт под суд за взятки
По версии следствия, Зорян Гаврилюк в 2013 году обеспечил победу ООО «АиР» в конкурсе и заключение контракта с краевым управлением полиции на строительство базы авиационного отряда специального назначения.
ИА Камчатка 18:34
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:40
Политика
США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний
США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
Космос
Красноярский вуз запатентовал защитное поле для космонавтов
Городские новости. Красноярск 12 апреля в 22:52
Здоровье
Эксперты спрогнозировали завершение вспышки коронавируса в Петербурге
Ученые прогнозируют окончание вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге до июня – июля 2020 года, то есть через 4-5 месяцев с даты подтверждения диагноза первому заболевшему (4 марта).
DP.RU 14:54
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры 14:47
Общество
Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим
Gazeta.SPb 14:46
Экономика
Туроператоры не смогли воспользоваться антикризисным фондом
Всего 35 туркомпаний из 535, зарегистрированных в госреестре, решили воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности (ФПО), рассказал "Газете.Ru" директор "Турпомощи" Александр Осауленко.
Газета.Ru 17:08
Футбол
Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ
Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).
Piter.tv 03:51
Наука
Назван главный виновник пандемии коронавируса
Статья, называющая одного из главных виновников пандемии, опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.
Lenta.ru 17:10
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета 12:28
Гаджеты
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch
В Сети появились снимки прототипов первых Apple Watch. Устройства были выпущены на год ранее, чем серийный продукт.
Актуальные Новости 13:17
Экономика
Путин предложил направить 23 млрд на поддержку авиаотрасли
Президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли, пострадавшей от коронавируса.
Мойка78 09:38
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru 12:09
Здоровье
Амурской области удалось остановить распространение COVID-19
В целом эпидемиологические показатели свидетельствуют, что меры по недопущению распространения COVID-19, принятые в области, действенны.
Российская газета 04:50
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи
Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.
Российская газета вчера в 09:06
Политика
Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.
Взгляд.ру 19:38
Армия и оружие
РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском 17:59
Общество
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Милосердие.ru 17:00
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51