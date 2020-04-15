Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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с чего всё началось
"Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение [в] июне - июле", - сказал он в эфире телеканала "Доктор". По словам Брико, другие регионы запаздывают по заболеваемости на две-три недели от Москвы, но "здесь нет ничего необычного".ТАСС10:42
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