"Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение [в] июне - июле", - сказал он в эфире телеканала "Доктор". По словам Брико, другие регионы запаздывают по заболеваемости на две-три недели от Москвы, но "здесь нет ничего необычного".

с чего всё началось

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

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