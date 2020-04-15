Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Читать в источнике
Оценить301
с чего всё началось
"Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение [в] июне - июле", - сказал он в эфире телеканала "Доктор". По словам Брико, другие регионы запаздывают по заболеваемости на две-три недели от Москвы, но "здесь нет ничего необычного".ТАСС10:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Киберспорт
Unique заняла предпоследнее место в группе на ESL One Los Angeles
Дивизион онлайн-лиги ESL One Los Angeles для команд из СНГ и Европы проходит до 19 апреля. Участники разыгрывают 200 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru 10:05
Шоу-бизнес
В Сети восхитились красотой сестер Гарика Харламова
Близняшкам Алине и Кате исполнилось по 21 году. В Сети восхитились красотой девушек и отметили, что они очень похожи с братом.
Летидор вчера в 09:46
Общество
Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим
В зоопарке немецкого города Ноймюнстер наблюдается дефицит пищи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Новый День 06:32
Происшествия
Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения
Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Футбол
Экс-игрок сборной России рассказал о скандале с полицией Украины
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко рассказал о скандале с полицией Украины, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Газета.Ru 14:20
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Хоккей
Игорь Еронко: «Посчитал, что у ЦСКА на 14 игроков ушли все 900 млн рублей потолка»
Sports.ru 12:55
Происшествия
В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом
В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев, у которого был диагностирован коронавирус.
Московский Комсомолец 13:40
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Здоровье
На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Общество
Туляки, прибывшие из других регионов, обязаны соблюдать самоизоляцию
Сегодня, 15 апреля, Губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ №12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса 12:49
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства
Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости 09:36
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на слухах о дивидендах
Акции "Газпрома" на торгах ускорили рост до 1,5% на слухах, что компания может выплатить по итогам 2019 года дивиденд в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год.
Finam.Ru вчера в 09:15
Общество
В Германии начали смягчать карантинные меры
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции 15 апреля, что в стране начинают постепенно смягчать ограничения, сообщает Focus.
Дождь 14:24
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57