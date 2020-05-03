Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
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с чего всё началось
В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанционирование и самоизоляцию для пожилых людей.Парламентская газета07:00
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Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Космос
Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA
Машины и Механизмы вчера в 08:20
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Гаджеты
Обнародован график обновления смартфонов Huawei до Android 10
Европейский график обновления до версии Android 10 смартфонов Huawei появился в приложении Huawei Members.
Экономика сегодня 06:31
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Политика
Чехия планирует открыть границы с четырьмя соседними странами в июле
Чехия планирует в июле открыть границы с четырьмя соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:20
Футбол
Дзагоев рассказал об очень серьезных последствиях коронавируса
Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев считает, что коронавирус очень серьезно отразится на футболе.
ProstoProSport 08:48
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Здоровье
Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу
3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда 07:53
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Футбол
Уткин жестко высказался о Волгограде
Журналист Василий Уткин жестко высказался о Волгограде на своем YouTube канале.
Газета.Ru 10:49
Общество
В Минздраве ответили на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса
Искоренить коронавирус SARS-CoV-2 не удастся и человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния эпидемии, уверен главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
РИА Новости 10:39
Футбол
Фигу: «Манчини унижал меня в „Интере“»
Sport24.ru 02:16
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Экономика
Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 10:19
Общество
Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина
Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Экономика сегодня 06:21
Политика
Украинский посол предложил пари о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари по поводу Крыма, сообщает "Укринформ" Ранее в интервью изданию Tagesspiegel Шрёдер предложить снять санкции с России из-за их неэффективности, а также из-за непростой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19.
Украина.ру 10:20