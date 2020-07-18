Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
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Когда ждать второй волны коронавируса в России, рассказали в Минздраве

Комсомольская правда19:08

В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса

Известия02:25

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

РБК04:22

Главный инфекционист Минздрава рассказал, когда придет вторая волна коронавируса

Реальное время03:47

Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса

Российская газета02:59

Главный инфекционист Минздрава рассказал про вторую волну коронавируса

Газета.Ru04:34

Названы сроки второй волны коронавируса в России

Lenta.ru02:21
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 10:05
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Технологии

Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя

В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
Evo-rus.com 09:20
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Происшествия

Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов

Московский Комсомолец 13:28
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете

Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
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Фигурное катание

Международный союз конькобежцев отреагировал на гибель Александровской

Лозанна, Швейцария, 18 июля 2020, 17:43 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на информацию о гибели российской фигуристки Екатерины Александровской, тело которой было обнаружено на улице 1905 года в Москве возле жилого дома.
REGNUM 10:43
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК 10:12
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Спорт

Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился

Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 12:58
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ распространила видеозапись спецоперации в Хабаровске, где был задержан подозреваемый в подготовке теракта.
RT на русском вчера в 07:56
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
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Общество

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Ранее сообщалось, что в общей сложности за несколько дней на Москву может обрушиться до 100 мм дождя.
Коммерсантъ 21:49
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Наука

Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов

Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com вчера в 02:49
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Общество

WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook

Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Космос

«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС

«Роскосмос» в субботу, 18 июля, подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о «сверхбыстрой» схеме полета к МКС грузового корабля «Прогресс МС-15».
Известия 10:06
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
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Технологии

Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников

В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
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Наука

Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета

Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии преддиабет научились распознавать путем исследования микробиоты кишечника.
ToDay News Ufa 15:45
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Здоровье

Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
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Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru 08:25
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Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
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Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета вчера в 23:05
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК 08:13
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Космос

Электромобили Nio ES6 и ES8 суммарно накатали свыше 800 млн км: больше, чем от Юпитера до Солнца

По заявлениям Nio на момент анонса новинок, электромобиль ES8 на полностью заряженном аккумуляторе может проехать до 355 км, а ES6 ― 510 км. Без станций по автоматической замене аккумуляторов первому было бы тяжело внести свой вклад в рекордный пробег электромобилей компании.
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