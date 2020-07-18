Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
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Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
Evo-rus.com 09:20
Происшествия
Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов
Московский Комсомолец 13:28
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
Фигурное катание
Международный союз конькобежцев отреагировал на гибель Александровской
Лозанна, Швейцария, 18 июля 2020, 17:43 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на информацию о гибели российской фигуристки Екатерины Александровской, тело которой было обнаружено на улице 1905 года в Москве возле жилого дома.
REGNUM 10:43
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Спорт
Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился
Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 12:58
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ распространила видеозапись спецоперации в Хабаровске, где был задержан подозреваемый в подготовке теракта.
RT на русском вчера в 07:56
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Ранее сообщалось, что в общей сложности за несколько дней на Москву может обрушиться до 100 мм дождя.
Коммерсантъ 21:49
Наука
Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов
Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com вчера в 02:49
Общество
WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook
Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Космос
«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС
«Роскосмос» в субботу, 18 июля, подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о «сверхбыстрой» схеме полета к МКС грузового корабля «Прогресс МС-15».
Известия 10:06
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Наука
Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета
Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии преддиабет научились распознавать путем исследования микробиоты кишечника.
ToDay News Ufa 15:45
Здоровье
Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью
Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета вчера в 23:05
Космос
Электромобили Nio ES6 и ES8 суммарно накатали свыше 800 млн км: больше, чем от Юпитера до Солнца
По заявлениям Nio на момент анонса новинок, электромобиль ES8 на полностью заряженном аккумуляторе может проехать до 355 км, а ES6 ― 510 км. Без станций по автоматической замене аккумуляторов первому было бы тяжело внести свой вклад в рекордный пробег электромобилей компании.
3DNews 06:39