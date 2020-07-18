Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
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Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии
Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Эль-Хасака.
Известия 08:43
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Фигурное катание
В ISU отреагировали на смерть фигуристки Александровской в Москве
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема назвал шокирующей новость о смерти фигуристки Екатерины Александровской.
Взгляд.ру 08:37
Технологии
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK 10:58
Армия и оружие
В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
Общество
В МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах
Уральский меридиан 07:05
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Общество
Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Политика
Байден обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы президента США
Разведданные о попытках вмешательства в процесс избрания президента США Россией получил бывший американский вице-президент, вероятный кандидат в 46-е президенты Америки Джо Байден.
ИА Красная Весна 04:21
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Наука
Седина у шимпанзе не является признаком старости
Во время исследования, которое длилось в течение пяти лет, специалисты обратили внимание на то, что с возрастом шимпанзе не седеют.
Rusargument 16 июля в 16:34
Здоровье
Диетолог назвал пятерку самых вредных для здоровья продуктов
Диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты нужно исключить из ежедневного рациона.
Волгоградская правда 10:27
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
Автоспорт
Марко: Мы не можем даже мечтать о подиуме
Команда работала всю ночь, мы внесли множество изменений, но повысить эффективной работы аэродинамики не удалось.
F1news.ru 11:25
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса, но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 11:32
Общество
Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится
Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
Интерфакс 11:31
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Футбол
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
iReactor вчера в 09:13
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news вчера в 04:57
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11