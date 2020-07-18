Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
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Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru 09:55
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
Шоу-бизнес
Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе
После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года.
StarHit.ru вчера в 18:30
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»
Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 09:19
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Политика
Мария Захарова заявила о скором освобождении двух россиян в Ливии
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, из ливийской тюрьмы в ближайшее время выйдут Максим Шугалей и Самир Суэйфан.
Говорит Москва 10:00
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:36
Экономика
Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции
Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских
RT на русском 09:30
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Футбол
«Спартак» озвучил цену за Жиго для потенциальных покупателей
«Спартак» установил цену на защитника Самюэля Жиго не менее 20 млн евро для потенциальных покупателей.
Metaratings 09:25
Здоровье
В Липецкой области число жертв коронавируса составило 20 человек
20-й жертвой коронавируса стала 72-летняя женщина с подтверждённым COVID-19, сообщает областной оперштаб.
Kursk.com 04:35
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
Футбол
Россиянин Тугаринов включен в заявку «Эспаньола» на матч с «Сельтой»
Для 20-летнего футболиста, который является выпускником академии «Барселоны», попадание в заявку станет уже вторым в нынешнем сезоне — ранее Тугаринов был включен в число запасных в матче «Эспаньола» против «Бетиса» (0:1) 25 июня.
Матч ТВ 09:53
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса
RT на русском 09:42
Происшествия
В СКР раскрыли новые детали в деле об убийстве семьи Николая II
Следственный комитет РФ продолжает расследование дела о гибели членов царской семьи, возобновленного в 2015 году.
БИЗНЕС Online вчера в 02:50
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05