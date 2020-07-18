Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Общество В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. 3,3K

Фигурное катание В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание. 91

Армия и оружие В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию. 1

Шоу-бизнес Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года. 7

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 81

Футбол «Спартак» вылетел на матч против «Зенита» Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 154

Политика Мария Захарова заявила о скором освобождении двух россиян в Ливии По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, из ливийской тюрьмы в ближайшее время выйдут Максим Шугалей и Самир Суэйфан.

Политика Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 7

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости". 32

Экономика Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.

Происшествия В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. 5

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 42

Футбол «Спартак» озвучил цену за Жиго для потенциальных покупателей «Спартак» установил цену на защитника Самюэля Жиго не менее 20 млн евро для потенциальных покупателей.

Футбол Россиянин Тугаринов включен в заявку «Эспаньола» на матч с «Сельтой» Для 20-летнего футболиста, который является выпускником академии «Барселоны», попадание в заявку станет уже вторым в нынешнем сезоне — ранее Тугаринов был включен в число запасных в матче «Эспаньола» против «Бетиса» (0:1) 25 июня.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 6

Экономика Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 358