Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить860
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
В России выявили за сутки более 6 200 случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали 6 234 новых случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки.
Газета Кемерова 06:31
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
В Московской области под Наро-Фоминском столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали.
RT на русском 07:01
Общество
Сахалин выкупит «Аврору» у «Аэрофлота» и создаст новую авиакомпанию
В мае Сахалинская область, владеющая 49% акций дальневосточной авиакомпании «Аврора», начала переговоры с «Аэрофлотом» о выкупе остального пакета.
Мойка78 00:11
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Авто
Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
Автоновости дня 05:25
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Корейская компания Hyundai сообщила об отзыве в РФ 18 563 вседорожников Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 11:17
Политика
Пранкер Вован заявил о непрофессионализме руководства МИД Польши
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) выразил мнение, что отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за телефонного розыгрыша польского президента Анджея Дуды является попыткой скрыть непрофессионализм руководства министерства иностранных дел этой республики.
Взгляд.ру вчера в 22:21
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news 16 июля в 10:56
Спорт
Президент Сербии решил выучиться на тренера по баскетболу
Президент Сербии Александр Вучич решил приобрести дополнительное образование баскетбольного тренера для "исполнения детской мечты".
SM News 05:24
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета вчера в 04:47
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Политика
Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины
Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Общество
Около 530 бассейнов и 20 аквапарков могут возобновить работу на Кубани
Всего в крае для посетителей могут открыться около 530 бассейнов. Из них 160 расположены в санаториях.
Краснодарские известия 05:33
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Авто
Правительство России установило правила продажи красивых автономеров
Вечерний курьер 04:58
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Футбол
Евсеев пожелал Газизову в «Спартаке» достижения больших результатов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днём рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который теперь занимает аналогичную должность в московском «Спартаке».
RT на русском 05:14
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15