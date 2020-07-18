Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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