Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
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Главный инфекционист Минздрава рассказал про вторую волну коронавируса

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В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса

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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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В Минздраве не исключили второй волны коронавируса в России осенью

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Названы сроки второй волны коронавируса в России

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Политика

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Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
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Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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