Коронавирус
РБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
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Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Технологии
Похожего на Дарта Вейдера подводного таракана нашли в Индийском океане
Глубоководный таракан с множеством лапок был обнаружен на дне Индийского океана.
NewInform 02:59
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Авто
Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Мультимедийная система имеет 10,25-дюймовый сенсорный экран, предусматривает подключение к системе смартфона.
Evo-rus.com вчера в 05:35
Политика
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости вчера в 15:53
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Здоровье
Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском»
В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».
News.ru 03:19
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:36
Кино
Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix
Известия вчера в 22:33
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Политика
Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины
Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью рассекречен
ITZine.ru 03:55
Общество
Армяне напали на азербайджанских участников мирного митинга в Лондоне
Инфо24 вчера в 14:44
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Кино
Фестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде 17 июля, в пятницу вечером.
Newsroom24 вчера в 22:00
Армия и оружие
Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 04:05
Общество
Сергей Шойгу вместе с дочерью провел отпуск в Туве
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдохнул в Туве. Фотографии Шойгу выложила в соцсеть дочь министра Ксения.
Newslab.ru 02:16
Политика
Сербская пресса: На Украине вновь призывают решить проблемы с Россией с помощью оружия
В сербском СМИ отмечено, что на Украине вновь стали слышны призывы решить проблемы с Россией с помощью оружия.
Военное обозрение 04:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Происшествия
В регионе коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика
В Калининградской области коронавирус за сутки подтвердился у приезжего из Нальчика.
Клопс 16 июля в 05:01
Происшествия
Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы
Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 03:55