Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
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В Минздраве не исключили второй волны коронавируса в России осенью

RT на русском04:29

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

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Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса

Российская газета02:59

Главный инфекционист Минздрава: вторая волна коронавируса будет слабее

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В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса

Известия02:25

Названы сроки второй волны коронавируса в России

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