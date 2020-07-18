Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 80

Фигурное катание Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. 62

Технологии Похожего на Дарта Вейдера подводного таракана нашли в Индийском океане Глубоководный таракан с множеством лапок был обнаружен на дне Индийского океана.

Происшествия На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. 20

Политика Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды. 79

Здоровье Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском» В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 970

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости". 31

Политика Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр. 84

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 490

Армия и оружие Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина. 2,3K

Общество Сергей Шойгу вместе с дочерью провел отпуск в Туве Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдохнул в Туве. Фотографии Шойгу выложила в соцсеть дочь министра Ксения.

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 37

Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС). 5