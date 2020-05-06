Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.РИА Новости02:11
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минздраве высказались о суточном приросте заболевших коронавирусом россиян
Московский Комсомолец02:33
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков
Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.
Российская газета 03:19
Общество
Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками
Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Космос
Новая обсерватория отслеживает столкновения астероидов с Луной
Наличие сразу нескольких телескопов, которые отслеживают столкновения астероидов с нашим спутником, крайне важно, ведь искусственные орбитальные спутники способны давать похожие блики.
V-kosmose.com 03:26
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество
Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Здоровье
Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса
Врачами открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса.
Evo-rus.com 02:52
Гаджеты
Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android
The GEEK вчера в 14:49
Общество
Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом
По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
РБК 02:00
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru вчера в 05:33
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Футбол
Решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая.
Piter.tv 03:48
Здоровье
Назван способ распознать бессимптомный коронавирус
Как писал ранее «МК в Волгограде», выявить коронавирус при отсутствии симптомов также можно с помощью специального тестирования.
Московский Комсомолец вчера в 04:06
Общество
6 мая в Тульской области зафиксировано еще 77 случаев коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 6 мая о регистрации в регионе еще 77 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:45
Армия и оружие
NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии
Издание The National Interest оценило вероятность уничтожения российского танка Т-14 Армата в Сирии.
Политическая Экспертиза вчера в 12:41
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Футбол
Вернер отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ради «Ливерпуля»
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отклонил предложения "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru вчера в 23:06
Общество
В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса
Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
Экономика
Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов
В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02