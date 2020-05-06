Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.

с чего всё началось

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.

Общество С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.

Общество Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.

Космос Новая обсерватория отслеживает столкновения астероидов с Луной Наличие сразу нескольких телескопов, которые отслеживают столкновения астероидов с нашим спутником, крайне важно, ведь искусственные орбитальные спутники способны давать похожие блики.

Шоу-бизнес Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.

Общество Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 573

Политика Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 734

Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 132

Политика Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны. 741

Футбол Решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая.

Здоровье Назван способ распознать бессимптомный коронавирус Как писал ранее «МК в Волгограде», выявить коронавирус при отсутствии симптомов также можно с помощью специального тестирования. 25

Здоровье В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 407

Культура Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко. 7

Экономика Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц. 4

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.

Политика Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. 2,2K