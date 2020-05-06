Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости02:11

Подробнее о событии

Главный инфекционист Минздрава: прирост случаев COVID-19 не сказался на числе тяжелобольных

Вести.Ru02:37

Инфекционист оценил суточный прирост случаев коронавируса в России

RT на русском02:40

В Минздраве назвали правила, с которыми придется жить и после эпидемии

Российская газета02:39

В Минздраве связали рост числа больных COVID-19 с увеличением тестирования

Известия02:40

В Минздраве высказались о суточном приросте заболевших коронавирусом россиян

Московский Комсомолец02:33

Эксперт: прирост заразившихся коронавирусом в РФ не сказался на числе «тяжелых» пациентов

ТАСС02:17

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

РИА Новости02:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков

Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.
Российская газета 03:19
Общество

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Космос

Новая обсерватория отслеживает столкновения астероидов с Луной

Наличие сразу нескольких телескопов, которые отслеживают столкновения астероидов с нашим спутником, крайне важно, ведь искусственные орбитальные спутники способны давать похожие блики.
V-kosmose.com 03:26
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
92
Общество

Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
1K
Шоу-бизнес

Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Здоровье

Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса

Врачами открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса.
Evo-rus.com 02:52
309
Гаджеты

Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android

The GEEK вчера в 14:49
6
Общество

Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом

По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
573
Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
36
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
5,5K
Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
РБК 02:00
2
Политика

Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне

Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
734
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru вчера в 05:33
132
Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
741
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Футбол

Решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая.
Piter.tv 03:48
Здоровье

Назван способ распознать бессимптомный коронавирус

Как писал ранее «МК в Волгограде», выявить коронавирус при отсутствии симптомов также можно с помощью специального тестирования.
Московский Комсомолец вчера в 04:06
25
Общество

6 мая в Тульской области зафиксировано еще 77 случаев коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 6 мая о регистрации в регионе еще 77 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:45
331
Армия и оружие

NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии

Издание The National Interest оценило вероятность уничтожения российского танка Т-14 Армата в Сирии.
Политическая Экспертиза вчера в 12:41
2,4K
Здоровье

В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
407
Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
7
Футбол

Вернер отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ради «Ливерпуля»

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отклонил предложения "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru вчера в 23:06
Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
8
Экономика

Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов

В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
4
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина

Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
2,2K
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
126
Как работают Яндекс.Новости?
Главное