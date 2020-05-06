Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
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с чего всё началось
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.РИА Новости02:11
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В Минздраве высказались о суточном приросте заболевших коронавирусом россиян
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Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
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В Петербурге запланирована релокация завода "Севкабель" - производство собираются перенести на площадку Кировского завода.
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Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
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