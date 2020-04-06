Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России

В России идет подъем распространения коронавируса, выводы об эффективности принимаемых мер делать рано. Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
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Мурашко заявил о проявлении на следующей неделе эффекта от мер против COVID-19

Известия09:49

Мурашко: ближайшие две недели покажут, насколько эффективны меры против коронавируса

ТАСС09:19

Минздрав РФ: две недели покажут, насколько эффективны меры против коронавируса

Комсомольская правда09:37

В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru09:46

Глава Минздрава констатировал подъем заболеваемости коронавирусом в России

Интерфакс09:18

Минздрав: эффективность мер против коронавируса покажут две недели

News.ru09:17

Мурашко: Две недели покажут, насколько эффективны меры против COVID

РЕН ТВ09:01
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Экономика

Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики

Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
ТАСС 07:20
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Здоровье

В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
RT на русском 10:37
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Культура

Москвичей приглашают посмотреть онлайн-балет в стиле техно

С 6 по 20 апреля на сайте онлайн-проекта в новом разделе театра «Балет Москва» зрители смогут посмотреть запись балетного спектакля в стиле техно «Эгопоинт».
Вести Подмосковья 07:17
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Политика

В Кремле отреагировали на закрытие границ российских регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают позицию премьера Михаила Мишустина, который считает, что руководство некоторых российских регионов приняло чрезмерные меры в борьбе с коронавирусом, перекрыв внутренние границы.
Профиль 07:18
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
NewInform вчера в 17:13
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Игры

В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil

3DNews 06:57
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Общество

В России за сутки выявили еще 954 случая заражения коронавирусом

«За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода», — говорится в сообщении.
URA.Ru 03:34
Спорт

Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition

Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Нева Спорт 06:01
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
ЖКХ

В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ

В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
Lenta.ru 06:16
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

РИА Новости вчера в 13:05
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Здоровье

В правительстве рассказали о состоянии больных коронавирусом туляков

1419 жителей находятся на карантине. Губернатор добавил, что более 500 медработников задействованы в оказании помощи больным коронавирусом.
Тульская служба новостей 09:42
Шоу-бизнес

Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей

Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Актуальные Новости 09:05
Гаджеты

В iOS 14 нашли настоящие виджеты

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI - Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020 Судя по скриншотам из твиттер-аккаунта DongleBookPro, другой новой настройкой в iOS 14 станет Home Screen Appearance ("Внешний вид домашнего экрана").
Вести.Ru 10:38
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Наука

Назван новый способ заражения коронавирусом

Ученые из США назвали новый способ распространения коронавирусной инфекции.
9111.ru 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
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