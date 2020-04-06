В России идет подъем распространения коронавируса, выводы об эффективности принимаемых мер делать рано. Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.

В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России

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Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".

Культура Москвичей приглашают посмотреть онлайн-балет в стиле техно С 6 по 20 апреля на сайте онлайн-проекта в новом разделе театра «Балет Москва» зрители смогут посмотреть запись балетного спектакля в стиле техно «Эгопоинт».

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Общество Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

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ЖКХ В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.