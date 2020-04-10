Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн оценил влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом. По его словам, те, кто пьет спиртное, больше рискуют заболеть.

В Минздраве оценили влияние алкоголя на риск заражения коронавирусом

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