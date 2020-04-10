Коронавирус
RZN.infoВ Минздраве оценили влияние алкоголя на риск заражения коронавирусом
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн оценил влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом. По его словам, те, кто пьет спиртное, больше рискуют заболеть.
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Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Новая KIA Optima, чей старт продаж в России придется ждать минимум до осени, поступила к дилерам в Китае.
Общество
В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции
В Татарстане утвердили список болезней, которые требуют строгой самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Авто
Автозаводы России вернулись к работе
После продолжительного простоя ряд крупных автомобильных заводов в России возобновляет рабочую деятельность, но есть и те, кто пока не готов к продолжению выпуска машин.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Общество
В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом
В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Общество
В Красноярском крае ограничили передвижение между рядом городов региона
Власти Красноярского края из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд на территории ряда городов и поселков региона, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства.
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Происшествия
На Урале многодетная семья ушла в лес, чтобы спастись от коронавируса
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020 года»
В номинации «Дизайн года» лидером оказалась японская Mazda 3. Лучшим спортивным автомобилем и лучшим автомобилем категории люкс признали Porsche Taycan.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы заподозрили коронавирус
В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе предварительно подтвержден диагноз коронавирус у 170 врачей и пациентов.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Футбол
В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Общество
В Омской области продлили режим самоизоляции
Третьего апреля губернатор Омской области Александр Бурков с учетом позиций медиков и эпидемиологов решил продлить режим общей самоизоляции на всей территории региона с 5 апреля до 12 апреля включительно.
Политика
ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину
Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.