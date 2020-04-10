Коронавирус

RZN.infoRZN.infoВ Минздраве оценили влияние алкоголя на риск заражения коронавирусом

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн оценил влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом. По его словам, те, кто пьет спиртное, больше рискуют заболеть.
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Употребление алкоголя и курение увеличивают риск заражения коронавирусом

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Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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