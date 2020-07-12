Коронавирус
Газета.RuВ Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам. Об этом сказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
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с чего всё началось
«Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъём заболеваемости — так называемая вторая волна, — зависит от трёх простых факторов: наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, ещё не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим», — приводит его слова Минздрав России.RT на русском08:15
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