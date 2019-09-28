Общество
Журналистская правдаВ Минздраве оценили запрет курения на балконах
Заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в ведомстве положительно относятся к внесению корректив в правила противопожарного режима, которые предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах жилых домов.
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Культура
Названа причина смерти режиссера Марка Захарова
Известный советский и российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления легких.
REGNUM 09:13
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Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
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Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
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Бюджетный аналог знаменитого Toyota Land Cruiser 200 начал поступать в дилерские центры Китая.
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Политика
Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot
Газета.Ru вчера в 02:00
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru 26 сентября в 16:17
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Политика
Климкин назвал отставку Волкера «только началом»
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение об отставке Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по Украине.
Взгляд.ру 07:44
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Космос
Старт «Ангары» с Восточного намечен на лето 2023 года
РЕН ТВ вчера в 04:28
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета 01:43
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском 08:25
Политика
В Сети появились свидетельские показания Шокина против Байдена
В Сети опубликовали показания бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина на экс-вице-президента США Байдена.
Газета.Ru 07:01
Космос
Бывший владелец «Техносилы» испытал водно-плазменный двигатель в космосе
Американская компания Momentus успешно испытала в космосе водно-плазменный двигатель и другие компоненты космического аппарата (КА) Vigoride, сообщил SpaceNews генеральный директор стартапа Михаил Кокорич.
Lenta.ru 08:40
Политика
Власти Саудовской Аравии хотят организовать прямое авиасообщение с Россией
Власти Саудовской Аравии подтолкнут местные авиакомпании к тому, чтобы организовать прямые рейсы с Россией, сообщил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.
РИА Новости 08:33
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
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Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак
Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
Политика
МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Футбол
Один за всех. Как Гжегож Крыховяк стал лидером «Локомотива»
Наконец, в «Локо» один из лучших сезонов проводит Гжегож Крыховяк.
Еженедельник Футбол вчера в 11:15
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35