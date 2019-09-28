Заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в ведомстве положительно относятся к внесению корректив в правила противопожарного режима, которые предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах жилых домов.

В Минздраве оценили запрет курения на балконах

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