Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаВ Минздраве оценили запрет курения на балконах

Заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в ведомстве положительно относятся к внесению корректив в правила противопожарного режима, которые предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах жилых домов.
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Минздрав объяснил важность запрета закуривать на балконах

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