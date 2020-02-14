Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Салагай назвал фильм Дудя полезным, однако подчеркнул, что о подаче некоторых фактов можно подискутировать.
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Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России

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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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