Общество
Lenta.ruВ Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Салагай назвал фильм Дудя полезным, однако подчеркнул, что о подаче некоторых фактов можно подискутировать.
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Общество
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Армия и оружие
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С 11 февраля Госдума ратифицировала документ. Россия разместит средства ПВО на базе в Киргизии.
Политика
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В Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Экономика
Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году
Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
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Новые правила касаются ношения хиджабов и тюрбанов, сообщает канал CNN. Послабления должны коснуться военнослужащих-мусульман и сикхов.