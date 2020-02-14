Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Салагай назвал фильм Дудя полезным, однако подчеркнул, что о подаче некоторых фактов можно подискутировать.

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

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