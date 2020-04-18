с чего всё началось

В Минздраве России одобрили применение китайского препарата для борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что министерство не видит препятствий для применения препарата гидроксихлорохин для лечения инфекции.

В Минздраве одобрили применение препарата из Китая при коронавирусе

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