Коронавирус
Газета.RuВ Минздраве одобрили применение препарата из Китая при коронавирусе
В Минздраве России одобрили применение китайского препарата для борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что министерство не видит препятствий для применения препарата гидроксихлорохин для лечения инфекции.
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Минздрав России считает, что препятствий для использования незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса не существует.Коммерсантъ11:17
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