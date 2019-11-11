Общество
Газета.RuВ Минздраве опровергли попадание России в десятку самых пьющих стран
В ответе на запрос "Газеты.Ru", в Минздраве отметили, что в исследовании были использованы устаревшие данные. Как заявил Салагай, Россия не попала в десятку самых пьющих стран, если бы были взяты актуальные цифры - эксперты организации сравнивали данные 2017 года.
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Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Infox.ru 03:41
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова
Rambler News Service 11:01
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Теннис
Медведев уступил Циципасу на старте Итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
RT на русском 11:00
Политика
Опрос показал лидерство Зеленского в рейтинге доверия на Украине
Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, на основании которого составила рейтинг доверия украинским политикам.
Известия 11:05
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Происшествия
СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:18
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
REGNUM 05:41
Футбол
Проданы все билеты на матч между футбольными сборными России и Бельгии
Раскуплены все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборных команд России и Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
Аргументы и Факты 09:25
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Экономика
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Российская газета 00:10
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости 07:35
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
На совещании с членами правительства в Кремле Владимир Путин попросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова рассказать, как идет эксперимент по налогу на профессиональный доход.
Российская газета 04:52
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Захарова назвала отношения США с Европой диалогом волков с волками
В воскресенье издание Spiegel Online опубликовало статью Мааса, в котором тот выразил мнение, что ни Германия, ни Европа не смогут себя защитить без США, а проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном безответственно.
ТАСС 07:39
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Армия и оружие
Военную полицию РФ в Сирии забросали камнями и помоями
В сети появились кадры с колонной военной полиции России. Они двигались по северной части Сирии вместе с армией Турции.
VistaNews 09 ноября в 09:02