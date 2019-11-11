В ответе на запрос "Газеты.Ru", в Минздраве отметили, что в исследовании были использованы устаревшие данные. Как заявил Салагай, Россия не попала в десятку самых пьющих стран, если бы были взяты актуальные цифры - эксперты организации сравнивали данные 2017 года.

В Минздраве опровергли попадание России в десятку самых пьющих стран

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