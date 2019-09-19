Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций экспертов Минздрава России.

с чего всё началось

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

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