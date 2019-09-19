Здоровье
РБКВ Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
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с чего всё началось
Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций экспертов Минздрава России.РИА Новостивчера в 23:56
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Общество
Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября
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RT на русском вчера в 14:07
Финансы
ФРС США снизила процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 17 сентября в 11:20
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия вчера в 11:35
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Происшествия
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Общество
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РИА Новости 06:31
Армия и оружие
Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией
Российская газета вчера в 20:02
Футбол
Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
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Lenta.ru 07:05
Наука
Три мутации в геноме эболавируса позволили вакцинировать макак
Чтобы обезвредить вирус, ученые внесли в его геном несколько мутаций.
N+1 вчера в 05:51
Общество
В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова
В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Здоровье
В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего
В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
Актуальные Новости 05:23
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Футбол
France Football утвердил трофей имени Льва Яшина
Вести.Ru 07:02
Политика
В МИД ФРГ рассказали об основной цели «формулы Штайнмайера»
"Формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.
ТАСС 06:14
Шоу-бизнес
Заворотнюк вывели из критического состояния
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:54
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Гаджеты
Видеокарту GeForce GTX 1650 Ti анонсируют через месяц
Стала известна точная дате анонса видеокарты GeForce GTX 1650 Ti. Известно, что он состоится через месяц.
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Здоровье
В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»
Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
RT на русском 07:17