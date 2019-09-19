Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины".

с чего всё началось

Ранее в СМИ появились сообщения, что якобы эксперты ведомства подсчитали и рассказали, сколько спиртного можно пить ежедневно без вреда для здоровья. Так вот, всё это — неправда 19 сентября представители Минздрава назвали безопасную дозу алкоголя в сутки.

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