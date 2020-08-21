Под Екатеринбургом четверо погибли, четверо пострадали в ДТП

В Свердловской области четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган, пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону.