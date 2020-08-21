В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
Сообщения о возможности купить или заранее заказать вакцину от коронавируса не соответствуют действительности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В источнике
Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-Ковид-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
С чего всё началось
Хакеры тестируют вакцину
За десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины для профилактики COVID-19 в зонах .com и .ru. появилось 113 связанных с ней доменов, рассказал “Ъ” директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
Коммерсантъ17:59
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В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса
Комсомольская правда07:53