с чего всё началось

В министерстве пояснили, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.

В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе

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