В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса
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Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Недоверие врачей к вакцине от коронавируса продемонстрировал опрос
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
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Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
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Ранее РБК опубликовал опрос, согласно которому 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию готовы 24,5% медиков. Замглавы Минздрава отметил, что не нужно путать доверие с «объективной оценкой эффективности и безопасности».В источнике
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