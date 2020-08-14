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Ведомости
Ведомости

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

Ранее РБК опубликовал опрос, согласно которому 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию готовы 24,5% медиков. Замглавы Минздрава отметил, что не нужно путать доверие с «объективной оценкой эффективности и безопасности».В источнике
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РИА Новости

В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине

РИА Новости08:04
Интерфакс

В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

Интерфакс06:56
Накануне.Ru

Минздрав - о скепсисе медиков по поводу вакцины от COVID-19: «Доверие нужно заслужить годами применения - это нормально»

Накануне.Ru05:53
Ведомости

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

Ведомости06:33
Говорит Москва

В Минздраве не увидели сенсации в недоверии врачей вакцине от коронавируса

Говорит Москва06:29
ТАСС

Минздрав с вниманием относится к мнению медиков по поводу вакцины от коронавируса

ТАСС06:03
РБК

Минздрав прокомментировал опрос врачей о доверии к вакцине от COVID-19

РБК06:39

Нетаньяху: Соглашение Израиля и ОАЭ является историческим прорывом

Накануне, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сказал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке», пишет ТАСС.
Страна Советов on-line03:00
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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