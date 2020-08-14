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Ведомости
Ведомости

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

Ранее РБК опубликовал опрос, согласно которому 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию готовы 24,5% медиков. Замглавы Минздрава отметил, что не нужно путать доверие с «объективной оценкой эффективности и безопасности».В источнике
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РИА Новости

В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине

РИА Новости08:04
Накануне.Ru

Минздрав - о скепсисе медиков по поводу вакцины от COVID-19: «Доверие нужно заслужить годами применения - это нормально»

Накануне.Ru05:53
РБК

Минздрав прокомментировал опрос врачей о доверии к вакцине от COVID-19

РБК06:39
Ведомости

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

Ведомости06:33
Говорит Москва

В Минздраве не увидели сенсации в недоверии врачей вакцине от коронавируса

Говорит Москва06:29
ТАСС

Минздрав с вниманием относится к мнению медиков по поводу вакцины от коронавируса

ТАСС06:03
Интерфакс

В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

Интерфакс06:56

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Российская газета17:50
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Daimler достиг в США мирового соглашения по дизельному скандалу

Напомним, что в 2018 году концерн Daimler AG отозвал свыше 800 000 автомобилей Mercedes-Benz оборудованных дизельными силовыми установками, в которых использовались устройства, снижающие уровень вредных выбросов.
Тарантас Ньюс04:10
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