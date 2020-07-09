Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием

Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". Он отметил, что министерство не имеет прямых данных о связи заболевания с бесплодием.
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Мурашко заявил об отсутствии данных о связи COVID-19 и бесплодия

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Мурашко сообщил об отсутствии данных о том, что коронавирусная инфекция ведет к бесплодию

ТАСС13:18

В Минздраве прокомментировали теорию о том, что коронавирус приводит к бесплодию

Комсомольская правда14:09

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Интерфакс13:47

Мурашко заявил об отсутствии доказательств связи коронавируса и бесплодия

РИА Новости13:43

Мурашко рассказал, способен ли коронавирус привести к бесплодию

Вести.Ru14:28
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Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
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Кендалл и Кайли Дженнер со свой дочерью Сторми отравились отдыхать на роскошный курорт Амангири в Каньон-Поинт, штат Юта.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей

Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
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Поздравляю Джавишу Лесли с получением роли летучей мышки. Вы стали членом потрясающей команды.
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Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

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Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
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За поддержку курьеров в Петербурге задержали семь активистов

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В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

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В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
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