Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". Он отметил, что министерство не имеет прямых данных о связи заболевания с бесплодием.

В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием

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