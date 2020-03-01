Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксГлава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение о том, что журналисту не удалось пройти обследование на COVID-19.
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Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

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Министр здравоохранения не увидел смысла проверять на коронавирус каждого

РБК03:22

Глава Минздрава не увидел необходимости в проверке всех россиян на коронавирус

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