Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России

Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал заявление об угрозе резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.
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с чего всё началось

«У нас будет резкий скачок смертности»

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.
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Каприн Андрей Дмитриевич
Российский онколог. Главный внештатный онколог Минздрава. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института. Профессор кафедры урологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Автор и ведущий программы «на приёме у доктора Каприна» на телеканале Доктор.
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