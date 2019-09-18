Здоровье
РИА НовостиВ Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал заявление об угрозе резкого роста смертности от онкологических заболеваний в России из-за правил закупки лекарств.
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с чего всё началось
Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
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Lenta.ru 09:12
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Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
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Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
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Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Гастролями Московского армянского театра открылся российский театральный сезон на Кипре
Второй российский театральный сезон на Кипре стартовал вечером в среду в Российском центре науки и культуры в Никосии.
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Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
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