Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

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