Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости06:07

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Минздрав РФ: когда снимут все ограничения по коронавирусу

URA.Ru06:40

Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России

Комсомольская правда06:27

Минздрав назвал сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

Телеканал 360°05:54

В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

РИА Новости06:07

Мурашко назвал возможные сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

RT на русском06:07

Названы сроки полного снятия ограничений по коронавирусу в России

Московский Комсомолец06:02

Мурашко допустил снятие ограничений по COVID-19 в феврале

Известия06:17
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Экономика

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 22 июля в 10:06
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Общество

В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
42
Общество

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
149
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу активов

Сбербанк заплатил «Яндексу» 2,4 млрд руб. за 25% плюс одну акцию в компании «Яндекс.Деньги» и стал ее единственным владельцем, сообщили в пресс-службе банка.
Коммерсантъ вчера в 06:23
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Происшествия

В Челябинске осудили членов ОПГ, незаконно привозивших мигрантов

Коммерсантъ Челябинск 05:21
Шоу-бизнес

Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке

Pokatim.ru вчера в 06:00
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
147
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки

Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru вчера в 07:46
5
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
963
Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет.
Daily вчера в 06:09
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%

Банк России объявил о третьем с начала пандемии снижении ставки. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,25%.
Коммерсантъ 06:32
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Политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
1,1K
Политика

В Кремле прокомментировали санкции США в отношении Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил как "недружественные действия" введение госдепартаментом США санкций против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи.
Инфорос 06:08
Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
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Единоборства

Бекхэм поддержал Нурмагомедова после смерти его отца

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу, а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
RT на русском вчера в 13:43
Общество

Шеф-повара в Ульяновске задержали за пикет с меню

В Ульяновске полиция задержала шеф-повара местного ресторана, который вышел к зданию облправительства с буклетом меню своего заведения.
Московский Комсомолец 04:49
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

По словам, возлюбленной певца, Канье страдает биполярным расстройством личности.
Evo-rus.com вчера в 09:56
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Политика

Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.
РБК 05:49
1
Финансы

Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля

Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
5
Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Газета.Ru вчера в 16:13
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Экономика

В Татарстане предлагается создать первую в стране бондовую зону

В своем письме глава республики высказал предложение о создании в Татарстане бондовой зоны B2B2C, предназначенной для интернет-торговли через границы.
Казанские ведомости вчера в 08:23
8
Экономика

Brexit может поставить Великобританию на колени

Сообщается, что инвесторы делают большие ставки на евро, поэтому не готовы работать с Великобританией из-за будущего неопределенности таких отношений.
ToDay News Ufa вчера в 07:26
2
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Технологии

В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus

Москва, 23 июля 2020, 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России.
REGNUM вчера в 07:32
5
Общество

Джонсон сообщил, когда Британия победит коронавирус

Коронавирус "уйдет" из Британии к середине следующего года, считает премьер-министр Борис Джонсон.
РИА Новости 06:28
Общество

Tesla будет работать над снижением стоимости как аккумуляторов, так и электромобилей

3DNews вчера в 04:23
Футбол

Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.
ProstoProSport 02:42
1
Политика

Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
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Гаджеты

Google ужесточит требования к смартфонам с ОС Android

Google может потребовать, чтобы минимальный объем оперативной памяти на мобильном устройстве с операционной системой Android 11 равнялся 2 Гб.
Goroday.ru вчера в 18:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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