Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.РИА Новости06:07
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Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России
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