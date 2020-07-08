Коронавирус
Lenta.ruВ Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он объяснил, что вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
Общество
Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ
Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.
Сахалин.Инфо 18:10
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
Армия и оружие
ЛНА готовится к нападению Турции и подконтрольных ей боевиков в Ливии
По словам Мисмари, армия находится в полной боевой готовности в ожидании нападения на Сирт турецких сил и снабжаемых ими группировок.
ПолитРоссия 19:14
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Политика
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
Игры
Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей
2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Экономика
Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом
В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
РБК 17:00
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Экономика
Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Общество
На жилье после землетрясения в Нефтегорске понадобится 15 млрд рублей
Болевой точкой являются дома, признанные непригодными для проживания после землетрясения в Нефтегорске.
Сахалин.Инфо 04:16
Футбол
«Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену
В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47). Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.
РИА Новости вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
Общество
Судно, которое достроит «Северный поток 2», вошло в датские воды
В датские территориальные воды вошел российский трубоукладчик «Фортуна», способный достроить незаконченный участок «Северного потока 2», показывают 8 июля популярные сервисы отслеживания движения морских судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ИА Красная Весна 08:53
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Daily Storm 14:46
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Пользователи Instagram заподозрили, что певица Анита Цой на самом деле не заражена коронавирусом.
Аргументы и Факты 19:19
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36