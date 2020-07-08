Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он объяснил, что вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса

РИА Новости15:29

Мурашко рассказал о возможных последствиях коронавируса

RT на русском14:59

Мурашко назвал наибольшую опасность коронавируса

Известия14:15

Мурашко рассказал о наибольшей опасности COVID-19

Газета.Ru14:32

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Lenta.ru14:28

Мурашко назвал сильнее всего поражаемые коронавирусом органы

РБК14:57

Мурашко: коронавирус сильнее всего поражает легкие и сердце

ТАСС13:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке

Российская газета 07:45
96
Футбол

«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» выиграли в гостях у «Ростова» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:50
Политика

Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»

Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 15:57
8
Происшествия

В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды

Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
29
Происшествия

Под Тулой нашли примотанный к дереву скотчем труп мужчины

Известия 16:08
5
Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
28
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today 07:35
Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
22
Футбол

Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов

Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03
Гаджеты

Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 66 тысяч рублей

Модель официально не продается в России, на а AliExpress за устройство просят от 66 тысяч рублей и больше.
Российская газета 10:30
13
Кино

Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой

Российская газета 04:22
1
Происшествия

Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями

Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
91
Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
1
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
517
Здоровье

Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
22
Общество

Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии

Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
709
Общество

В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Lenta.ru 16:02
168
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
39
Кино

Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
19
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
1,8K
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
327
Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

Evo-rus.com 13:25
82
Фигурное катание

Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Фигуристка Мария Сотскова сообщила, что решила закончить спортивную карьеру.
CT news 12:28
Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
21
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Евро-футбол.ру 07:13
2
Общество

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
РИА Новости 11:21
136
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
305
Армия и оружие

В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии

Согласно информации от местного населения, террористы планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.
Lenta.ru 15:29
22
Общество

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное