Коронавирус
Lenta.ruВ Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он объяснил, что вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.
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Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Российская газета 07:45
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» выиграли в гостях у «Ростова» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:50
Политика
Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 15:57
Происшествия
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Политика
Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
Футбол
Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов
Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03
Гаджеты
Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 66 тысяч рублей
Модель официально не продается в России, на а AliExpress за устройство просят от 66 тысяч рублей и больше.
Российская газета 10:30
Кино
Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой
Российская газета 04:22
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Политика
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Здоровье
Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 13:25
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Фигуристка Мария Сотскова сообщила, что решила закончить спортивную карьеру.
CT news 12:28
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Евро-футбол.ру 07:13
Общество
В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
РИА Новости 11:21
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Армия и оружие
В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии
Согласно информации от местного населения, террористы планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.
Lenta.ru 15:29
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35