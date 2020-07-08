Коронавирус
RZN.infoВ Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал самые распространенные осложнения после перенесенного коронавируса, передает РБК. По его словам, больше всего поражаются легкие и сердце.
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Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Общество
В Подмосковье с 15 июля могут разрешить посещать пляжи и рестораны
С 15 июля в Подмосковье могут разрешить посещать пляжи и рестораны, а также возобновят работу детские лагеря.
Невские Новости 12:57
Футбол
«Аталанта» обыграла «Сампдорию» и поднялась на третье место в Серии А
В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Сампдорию». встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На 75-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Рафаэл Толой.
Чемпионат 17:41
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro назван самым популярным смартфоном в России
В первой десятке оказались также Samsung Galaxy A10 и Galaxy A50 на 64 Гб, Xiaomi Redmi 8 на 64 Гб, iPhone Xr на 64 Гб, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Известно, что представительство Spotify появилось в РФ еще в 2014 году, однако запуск сервиса несколько раз откладывали.
Известия 17:10
Армия и оружие
Второй «Премьер»: для ВКС построят еще один «летающий суперрадар»
Скоро в серию Для Воздушно-космических сил построят второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер", рассказали "Известиям" источники в Минобороны и ВПК.
Известия вчера в 17:01
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»
В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Происшествия
В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы
В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме.
REGNUM вчера в 09:01
Общество
В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 32 человека с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:23
Футбол
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Рашфорд и Погба наведут шороху в Бирмингеме
9 июля «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат 14:30
Футбол
Артем Дзюба после матча с «Сочи» ответил недоброжелателям «Зенита»
Спорт день за днем 17:26
Футбол
Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо
Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо.
Чемпионат 17:22
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:28
Общество
В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей
Согласно опросу, за время карантина доля россиян, которые в месяц имеют доход до 15 тысяч рублей, возросла до 44,6%.
Территория новостей 00:43
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
Футбол
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
Общество
В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты
Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Daily Storm 14:46
Автоспорт
Бинотто: Всё оказалось ещё сложнее, чем мы ожидали
Второй этап сезона, который примет австрийский автодром в Шпильберге, получил название Гран При Штирии, и при подготовке к нему инженеры команд могут полагаться на обширную информацию, собранную в предыдущий уик-энд.
F1news.ru 07:11
Происшествия
В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную
В Геленджике на части центральной набережной из-за сильного дождя образовалось скопление воды.
Российская газета 08:52