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РИА НовостиРИА Новости

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.В источнике
Подробнее о событии

В Минздраве назвали число перспективных вакцин от коронавируса

Lenta.ru03:58

Глава Минздрава объяснил, как будет приниматься решение о вакцинации детей от коронавируса

Комсомольская правда03:55

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной

ТАССвчера в 14:14

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

РИА Новостивчера в 16:21

Глава Минздрава пообещал сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

РБКвчера в 14:40

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Интерфаксвчера в 14:06

Мурашко: 17 вакцин против коронавируса показали себя как перспективные

Вести.Ruвчера в 13:34
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Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

Американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли в сериале «Хор» и получившая звание самой сексуальной женщины в 2011 году, отправилась плавать на лодке с четырехлетним сыном и пропала, оставив ребенка одного.
Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала
Взгляд.ру04:15

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
REGNUM03:33
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В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости01:51
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Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru01:22
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Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда7 июля в 07:51
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Россия будет работать с любой администрацией США, заявил Медведев

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава готова работать с любой американской администрацией, кого бы ни избрали в Штатах, российская сторона всегда из этого исходила, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости03:24
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газетавчера в 05:17
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ02:24
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Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 13:47
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