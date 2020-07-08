Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
РИА Новости вчера в 21:08
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета вчера в 20:08
Футбол
«Ростов» подпишет контракт с японским полузащитником Хасимото
Руководство «Ростова» достигло соглашения с«Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, который в ближайшее время прибудет в Россию, сообщает официальный сайт «Ростова».
Чемпионат вчера в 21:36
Здоровье
В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал самые частые осложнения от коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru вчера в 15:36
Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии попросят у президента Путина 8,3 млрд рублей
На что и намекнул Юрий Александрович, по данным которого Хакасию росчерком пера вычеркнули из списка нуждающихся при распределении дополнительно выделенных 100 миллиардов рублей помощи регионам страны.
Новая Хакасия.Online вчера в 22:39
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 07 июля в 03:49
Авто
Hyundai представил новый компактный седан Elantra N Line
Новая спортивная версия седана Elantra, как ожидается, появится на рынке уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском вчера в 12:23
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей недели смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай коронавируса
В Бурятии за сутки выявили 41 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 22:47
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 07 июля в 12:43
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
Кино
Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»
Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru вчера в 08:02
Общество
Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности
Lenta.ru вчера в 19:31
Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
РИА Новости вчера в 11:04
Общество
Суд приостановил работу рынка «Петровский» в Оренбурге
Одним из объектов, по которому уже принято решение суда, стал рынок «Петровский» в Оренбурге.
Вестирама.ру вчера в 23:33
Происшествия
Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет в суд за взяточничество
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Интерфакс - Россия вчера в 23:40
Авто
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross
Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club.
Российская газета вчера в 03:00
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02