Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.
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Наука
Ученые заявили, что человек не утратил способность шевелить ушами
Как сообщает ToDay News Ufa, то, что человек не утратил возможности управлять рудиментарными мышцами, которые двигают ушами, обнаружили немецкие ученые.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
ToDay News Ufa 07 июля в 02:48
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Путешествия
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
«В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)», — приводит текст документа «РИА Новости» в четверг, 9 июля.
Известия вчера в 22:51
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
Здоровье
Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами
Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру вчера в 19:47
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ 07 июля в 10:05
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости вчера в 10:36
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Известия вчера в 18:59
Происшествия
Экс-замминистра здравоохранения Алтая ждет суд за взятку
«По версии следствия, Кравец в 2016-2019 годах незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур», – отмечают в ведомстве.
Аргументы и Факты - Алтай 01:19
Футбол
«Ростов» объявил о переходе японского полузащитника Хасимото
Пресс-служба ФК «Ростов» сообщает о договорённости с японской командой «Токио» о трансфере известного полузащитника Кенто Хасимото.
ГЛАС.RU вчера в 22:38
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru вчера в 16:02
Происшествия
В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских
По меньшей мере 10 полицейских пострадали в результате ночных беспорядков, начавшихся в Белграде в ходе акции протеста против ужесточения санитарных мер в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.
ТАСС вчера в 18:18
Армия и оружие
ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года
Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo вчера в 02:43
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус вчера в 03:41
Общество
Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет
В каждые последующие пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия, говорится в прогнозе Всемирной метеорологической организацией (ВМО), опубликованном 9 июля.
Известия 01:02
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
Армия и оружие
Российской авиации удалось сорвать активную фазу военных учений НАТО
iReactor вчера в 04:03
Здоровье
Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае
Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
Толк вчера в 04:41
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Политика
Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета вчера в 15:57
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28