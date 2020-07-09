Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

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