Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.
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Здоровье
Межведомственные группы на Алтае возобновят работу по поиску очагов коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения коронавируса.
ТАСС 05:03
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество
С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Мелкий предок динозавров обнаружен в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com 07 июля в 05:54
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Общество
Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова
Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
Общество
В АТОР рассказали о сроках возобновления международных авиаперевозок
В России международные перелеты, скорее всего, возобновятся, не раньше сентября.
Суть событий вчера в 11:02
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Экономика
Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян
Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru 07 июля в 10:03
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 07 июля в 11:46
Происшествия
В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»
7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК вчера в 12:49
Происшествия
Полиция начала поиски пропавшего мэра Сеула
Полиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим, сообщило агентство Ренхап.
Взгляд.ру 05:52
Экономика
Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников
Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов.
Регион 64 07 июля в 04:28
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек.
Московский Комсомолец 04:16
Происшествия
В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк
Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07 июля в 10:24
Авто
Выставлен на продажу эксклюзивный Chevrolet Зеленского
Владелец эксклюзивного Chevrolet Silverado 2005 г.в. выставил на продажу данный автомобиль, утверждая, что именно на нем ездил киношный президент Украины Василий Голобородько, в роли которого снимался действующий украинский президент Владимир Зеленский.
Car.ru вчера в 06:32
Происшествия
Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз
За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.
ИА Красная Весна 05:57
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Экономика
Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака
К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Политика
Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок
Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Политика
Медведев сказал, что его отношения с Путиным по-прежнему товарищеские
Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом страны Владимиром Путиным, 9 июля в интервью «Комсомольской правде».
ИА Красная Весна 04:37
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° 07 июля в 08:23
Происшествия
Екатеринбургский застройщик подтвердил, что пытался выкупить землю у похищенного мужчины и готов сотрудничать со следствием
Компания «Атомстройкомплекс» заявила, что готов сотрудничать со следствием по факту похищения мужчины в Екатеринбурге.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:46
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17