Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.
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с чего всё началось
Как скоро мы вернемся к прежней жизни, зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, когда появится вакцина, будет ли устойчив иммунитет.Вести.Ruвчера в 13:34
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Глава Минздрава: Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной
Комсомольская правдавчера в 19:00
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Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Здоровье
В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций
В среду, 8 июля в Минздраве РД состоялся конкурс на замещение вакантных должностей руководителей четырех медицинских организаций региона.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан вчера в 11:50
Авто
Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж на рынке США
Принято считать, что граждане Соединенных Штатов выбирают преимущественно пикапы американского производства, поэтому те и выбиваются в лидеры продаж.
Evo-rus.com 01:38
Наука
Главная опасность коронавируса для головного мозга определена
Ученые проанализировали данные 43 человек с неврологическими симптомами, вызванными COVID-19 и обнаружили среди них 10 случаев преходящей энцефалопатии с делирием, 12 воспалений мозга, 8 инсультов и 8 случаев повреждения ервов от синдрома Гийена-Барре.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Общество
Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе
РЕН ТВ вчера в 18:41
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Футбол
«Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов
«Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0. «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.
LiveSport.ru вчера в 14:52
Происшествия
Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских
В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Происшествия
В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских
Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
Известия 01:55
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Футбол
Валерий Карпин: «Ростову» не хватило сил
Bookmaker-ratings.ru 00:40
Экономика
«Яндекс.Лавка» отправляется на полки
В случае с СТМ исключаются траты на маркетинг и за выход на полку ритейлера.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Здоровье
Число случаев коронавируса на Украине превысило 50 тысяч
Ранее «СП» сообщала, что в Белоруссии по состоянию на 7 июля в стране было зафиксировано 64003 случая коронавируса COVID-19.
Свободная Пресса вчера в 03:20
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн
Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек.
REGNUM вчера в 21:24
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
Армия и оружие
Российской авиации удалось сорвать активную фазу военных учений НАТО
iReactor вчера в 04:03
Культура
Выйдет в свет сборник ранее неизданных рассказов Терри Пратчетта
Свободная Пресса 02:38