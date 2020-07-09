Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". Министр отметил, что за время пандемии число сторонников такой меры выросло.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Мурашко: 17 вакцин против коронавируса показали себя как перспективные

Как скоро мы вернемся к прежней жизни, зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, когда появится вакцина, будет ли устойчив иммунитет.
Вести.Ruвчера в 13:34

Подробнее о событии

Глава Минздрава пообещал сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

РБКвчера в 14:40

Глава Минздрава: Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

Комсомольская правдавчера в 19:00

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

РИА Новостивчера в 16:21

Вакцинацию от коронавируса сделают добровольной

Газета.Ru01:52

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной

ТАССвчера в 14:14

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Интерфаксвчера в 14:06

Мурашко заявил о добровольности вакцинации от коронавируса

Известиявчера в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
2,4K
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
300
Здоровье

В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций

В среду, 8 июля в Минздраве РД состоялся конкурс на замещение вакантных должностей руководителей четырех медицинских организаций региона.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан вчера в 11:50
3
Авто

Пикап Toyota Tacoma остается лидером продаж на рынке США

Принято считать, что граждане Соединенных Штатов выбирают преимущественно пикапы американского производства, поэтому те и выбиваются в лидеры продаж.
Evo-rus.com 01:38
4
Наука

Главная опасность коронавируса для головного мозга определена

Ученые проанализировали данные 43 человек с неврологическими симптомами, вызванными COVID-19 и обнаружили среди них 10 случаев преходящей энцефалопатии с делирием, 12 воспалений мозга, 8 инсультов и 8 случаев повреждения ервов от синдрома Гийена-Барре.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
46
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
210
Общество

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
526
Общество

Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе

РЕН ТВ вчера в 18:41
5
Общество

В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
5
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
3
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
2,5K
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
2
Футбол

«Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов

«Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0. «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.
LiveSport.ru вчера в 14:52
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
79
Происшествия

Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских

В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM вчера в 05:12
16
Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
6
Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Происшествия

В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских

Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
Известия 01:55
4
Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
79
Футбол

Валерий Карпин: «Ростову» не хватило сил

Bookmaker-ratings.ru 00:40
1
Экономика

«Яндекс.Лавка» отправляется на полки

В случае с СТМ исключаются траты на маркетинг и за выход на полку ритейлера.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
1,6K
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Здоровье

Число случаев коронавируса на Украине превысило 50 тысяч

Ранее «СП» сообщала, что в Белоруссии по состоянию на 7 июля в стране было зафиксировано 64003 случая коронавируса COVID-19.
Свободная Пресса вчера в 03:20
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
316
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн

Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек.
REGNUM вчера в 21:24
7
Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
2
Армия и оружие

Российской авиации удалось сорвать активную фазу военных учений НАТО

iReactor вчера в 04:03
9
Культура

Выйдет в свет сборник ранее неизданных рассказов Терри Пратчетта

Свободная Пресса 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное