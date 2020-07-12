с чего всё началось

Заявление главного инфекциониста Минздрава прозвучало на фоне акций, которые два дня подряд проходили в Хабаровском крае. Их участники выходили на улицы в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств.

В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов

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