Коронавирус
РБКВ Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов
Заявление главного инфекциониста Минздрава прозвучало на фоне акций, которые два дня подряд проходили в Хабаровском крае. Их участники выходили на улицы в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств.
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с чего всё началось
«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — приводит его слова пресс-служба министерства.RT на русском07:43
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Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
ToDay News Ufa 08:38
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве в лесу в Ленобласти
В лесу Лужского района Ленинградской области произошел взрыв, при котором пострадал мужчина.
Газета.Ru 15:31
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего
На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
Известия 16:15
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс 16:08
Автоспорт
Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем
Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю.
Спорт-Экспресс 10:00
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Lenta.ru 05:42
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
РИА Новости 14:02
Космос
Физики выдвинули новую теорию о состоянии Вселенной до Большого взрыва
Физики выдвинули новую теорию о состоянии Вселенной до этого события, сочтя предыдущую модель неполной.
Актуальные Новости 01:34
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Происшествия
Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым подготовили иски
Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова ознакомились с материалами дела, они подготовили иски к нему, сообщил адвокат Александр Добровинский.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
Религия
Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии
Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма.
NewInform 06:18
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Шоу-бизнес
Рудковская и Дакота поссорились из-за сумок Louis Vuitton
Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер и представители бренда унизили её.
News.ru вчера в 18:49
Общество
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Политика
Россия и Китай заблокировали вторую резолюцию СБ ООН по помощи Сирии
Россия и Китай во второй раз на этой неделе заблокировали продвигаемую Западом резолюцию Совета Безопасности ООН о продолжении поставок гуманитарной помощи через границу из Турции на северо-запад Сирии из-за того, что этот шаг нарушает суверенитет разрушенной войной страны.
ANNA-News вчера в 12:16
Общество
Малышева показала своего американского внука
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем.
Lenta.ru 09:05
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Наука
На Аляске обнаружен фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра
Археологи обнаружили небольшую часть челюсти динозавра. Окаменелые останки обнаружили на Аляске.
Live24 10 июля в 06:00
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Футбол
«Спартак» сохранил место в РПЛ за 2 тура до конца сезона
После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 33 очка. Таким образом, москвичи сохранили место в чемпионате России по итогам сезона.
Sports.ru 13:39
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29