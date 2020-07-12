Коронавирус
РБКВ Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов
На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными. По данным оперативного штаба на 12 июля, в России за сутки коронавирусом заразились 6 615 человек, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 727 162.
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