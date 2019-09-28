В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир. Об этом 28 сентября рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Киберспорт Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.

Политика Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

Футбол Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Гаджеты Apple неожиданно выпустила обновление iOS 13.1.1 В минувшую пятницу компания неожиданно для всех выпустила новую версию iOS 13.1.1 под серийным номером 17A6854.

Политика Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.

Армия и оружие Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.

Шоу-бизнес Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Армия и оружие Минобороны назвало количество подлодок в Сирии Министерство обороны РФ сообщило о двух российских подлодках и и двух боевых кораблях в Сирии.

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Политика Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Футбол Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов» Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».

Политика В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Политика Лавров и Помпео провели переговоры На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».