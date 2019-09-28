Общество
ИзвестияВ Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах
В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир. Об этом 28 сентября рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.
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Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Киберспорт
Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября
Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.
Cyber.sports.ru 26 сентября в 15:39
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru вчера в 09:37
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Гаджеты
Apple неожиданно выпустила обновление iOS 13.1.1
В минувшую пятницу компания неожиданно для всех выпустила новую версию iOS 13.1.1 под серийным номером 17A6854.
Дни24 04:49
Политика
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
РИА Новости 04:38
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Армия и оружие
Минобороны назвало количество подлодок в Сирии
Министерство обороны РФ сообщило о двух российских подлодках и и двух боевых кораблях в Сирии.
Русская Планета вчера в 00:47
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Футбол
Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Политика
В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Life.ru 26 сентября в 15:03
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 12:05
Футбол
«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
Чемпионат 04:02
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском 04:59