В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир. Об этом 28 сентября рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах

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