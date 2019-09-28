С 1 октября в России будет запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. Запрет накладывается в том числе на зажигание свечей, курение и приготовление шашлыков.

В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Общество Полпред Цуканов проведет совещание в Югре 27 сентября полпред Николай Цуканов посетит Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Он проведет совещание по реализации нацпроектов.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Экономика S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Политика Сенат США обвинил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с РФ Для углубления личных взаимоотношений с NRA российская сторона использовала поездку членов организации в Москву в декабре 2015 года, передаёт РИА Новости.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Политика Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.

Авто Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.

Футбол Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал» Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".

Политика Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.

Политика США ввели новые санкции против России из-за Сирии Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".

Гаджеты Неожиданно вышла iOS 13.1.1 Сегодня компания выпустила iOS 13.1.1 под номером 17A6854.

Происшествия При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Финансы Средний срок ипотеки в России существенно вырос Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Футбол Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Общество Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Здоровье На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Шоу-бизнес Стало известно, почему Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Роман 44-летнего актера Брэдли Купера с одной из самых эксцентричных певиц в мире, 33-летней Леди Гагой, оказался одной из самых громких и обсуждаемых тем года.

Игры Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.