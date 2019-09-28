Общество

ИзвестияИзвестияВ Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах

С 1 октября в России будет запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. Запрет накладывается в том числе на зажигание свечей, курение и приготовление шашлыков.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Минздрав положительно отреагировал на запрет курения на балконах

Life.ruвчера в 19:48

Минздрав поддержал запрет курения на балконах

Телеканал 360°02:14

В Минздраве РФ одобрили запрет курения на балконе

ТК Звездавчера в 22:55

В Минздраве высказались о запрете курения на балконах

URA.Ru02:27

В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе

ФАНвчера в 19:57

Минздрав оценил важность закона о запрете курения на балконах

РЕН ТВвчера в 18:33

В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе

ТАССвчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Авто

Subaru станет дочерней маркой компании Toyota

32CARS.ru вчера в 02:35
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

Полпред Цуканов проведет совещание в Югре

27 сентября полпред Николай Цуканов посетит Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Он проведет совещание по реализации нацпроектов.
Муксун.fm 26 сентября в 08:32
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Сенат США обвинил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с РФ

Для углубления личных взаимоотношений с NRA российская сторона использовала поездку членов организации в Москву в декабре 2015 года, передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 12:59
Космос

Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора

iReactor вчера в 20:06
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров

Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM вчера в 10:43
Авто

Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка

Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews 02:54
Космос

Обнаружена крайне странная планетная система

Ин-спейс.ру 26 сентября в 14:00
Футбол

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Политика

Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела

Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
Красная весна 02:55
Политика

США ввели новые санкции против России из-за Сирии

Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".
VSE42.RU 26 сентября в 20:21
Гаджеты

Неожиданно вышла iOS 13.1.1

Сегодня компания выпустила iOS 13.1.1 под номером 17A6854.
The GEEK вчера в 15:10
Происшествия

При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек

Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Футбол

Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
RT на русском 01:29
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Общество

Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска

Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Здоровье

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге

Роман 44-летнего актера Брэдли Купера с одной из самых эксцентричных певиц в мире, 33-летней Леди Гагой, оказался одной из самых громких и обсуждаемых тем года.
Труд вчера в 16:35
Игры

Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.
News.ru вчера в 03:33
Хоккей

Форвард «Детройта» Свечников набрал два очка в матче с «Торонто»

Sportbox.RU вчера в 22:33
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Волейбол

Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира

РБК вчера в 08:29
Единоборства

«Чемпионат» покажет видеотрансляцию боя Головкин — Деревянченко

Бой Головкин — Деревянченко будет эксклюзивно показан на территории РФ только для пользователей «Чемпионата».
Чемпионат вчера в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное