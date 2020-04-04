Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране. Его слова приводит «Интерфакс».
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В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя на нерабочий период

Комсомольская правда05:41

Главный нарколог предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Коммерсантъ05:35

Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя

РБК05:19

Главный накоролог Минздрава Евгений Брюн призвал ограничить в стране продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней

Эхо Москвы05:30

Главный нарколог предлагает ограничить продажи алкоголя на время карантина

Газета.Ru05:27

В Минздраве призвали ограничить торговлю алкоголем по всей России

НТВ05:27

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Lenta.ru05:33
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В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 06:45
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Lenta.ru 02:20
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Сиб.фм 02:46
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:31
Общество

Собянин: строительство Вороновской больницы перешло в следующую стадию

Основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены, рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 06:42
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

Академик РАН: Новый коронавирус пришел в человечество навсегда

Вирусолог Виталий Зверев, являющийся академиком РАН, на съемках телепрограммы "60 минут" на канале "Россия-1" громко заявил, что необходимо осознать, что коронавирус пришел в человечество навсегда.
Территория новостей 02:47
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Космос

«Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул свое главное зеркало в ходе недавно проведенных испытаний, что позволяет гарантировать его функциональность при его будущей работе в межпланетном пространстве, сообщается на сайте NASA.
N+1 02 апреля в 05:20
Политика

В ООН заблокировали инициативу России о снятии санкций

Автором проекта стали Россия и еще 29 стран, которые потребовали снять санкции для обеспечения более эффективной борьбы с распространением коронавируса в мире.
Rostov gazeta вчера в 09:17
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока – 2»

Голландский корабль Flintstone включен в список судов для проведения технических работа на строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом следует из распоряжения российского правительства, обнародованного в четверг, 2 апреля.
Страна Советов on-line вчера в 09:39
Здоровье

Роспотребнадзор: ВОЗ рекомендует правильно питаться на самоизоляции

ВОЗ рекомендует не забывать о потребностях других людей и не делать лишних покупок.
Слово и Дело 05:54
Общество

Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции

Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Агентство Москва 07:05
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:17
Спорт

У тренера сборной России по гимнастике Родионенко выявили коронавирус

«Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», — приводит слова Виннер-Усмановой «ТАСС».
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Общество

В Саянске разрешили открыть магазины и рестораны во время пандемии

В Саянске Иркутской области мэр города Олег Боровский под свою ответственность разрешил открыть детсады, магазины, рестораны, бары, бани и салоны красоты.
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Политика

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

В обращении к гражданам России 2 апреля Президент Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Tverlife 02 апреля в 10:19
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко особняк, который строил вместе с Бузовой

Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.
Kleo.ru 05:18
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Армия и оружие

Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

Врачи, эпидемиологи и вирусологи Вооруженных сил России будут направлены в населенные пункты Сербии, где сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Вести.Ru вчера в 12:05
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

На въездах в Ростов ограничили движение

На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
1rnd.ru 02:57
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Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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