с чего всё началось

От человека к человеку коронавирус может передаваться на расстоянии четырех метров. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире программы на телеканале «Россия 24».

В Минздраве предупредили о передаче коронавируса в радиусе 4 метров

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